Кадыров показал видео обучения бойцов управлению БПЛА в зоне спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео обучения бойцов управлению беспилотниками в зоне специальной военной операции по защите Донбасса.

Он отметил, что бойцы из Чечни овладевают азами управления беспилотниками «практически на линии огневого соприкосновения».

Кадыров сообщил, что практика ведения боёв в современных условиях показала, что беспилотники — незаменимое и одно из наиболее эффективных средств как в тылу позиций противника, так и на линии ведения огня.

Также глава Чечни опубликовал видео обучения бойцов управлению БПЛА.

Ранее Кадыров сообщил, что в Херсонской области задержана группа диверсантов, планировавшая осуществление подрывной деятельности на освобождённых территориях.