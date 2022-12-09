Кадыров показал видео обучения бойцов управлению БПЛА в зоне спецоперации
- РИА Новости
Он отметил, что бойцы из Чечни овладевают азами управления беспилотниками «практически на линии огневого соприкосновения».
Кадыров сообщил, что практика ведения боёв в современных условиях показала, что беспилотники — незаменимое и одно из наиболее эффективных средств как в тылу позиций противника, так и на линии ведения огня.
Также глава Чечни опубликовал видео обучения бойцов управлению БПЛА.
Ранее Кадыров сообщил, что в Херсонской области задержана группа диверсантов, планировавшая осуществление подрывной деятельности на освобождённых территориях.