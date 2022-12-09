Россия ввела пошлины на предметы личной гигиены и оружие из недружественных стран
- РИА Новости
В документе говорится об утверждении до 31 декабря следующего года включительно ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров из недружественных стран.
В том числе речь идёт о шампунях, дезодорантах и зубной пасте.
Как говорится в документе, пошлина на указанные товары вводится на уровне 35%.
В Минпромторге при этом уточнили, что пошлины введены только на продукцию, аналоги которой есть в России, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось, что правительство России решило не вводить экспортные пошлины на уголь с января.