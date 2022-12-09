Россия ввела пошлины на предметы личной гигиены и оружие из недружественных стран

Российское правительство ввело пошлины на ввоз предметов личной гигиены и оружия из недружественных стран. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

В документе говорится об утверждении до 31 декабря следующего года включительно ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров из недружественных стран.

В том числе речь идёт о шампунях, дезодорантах и зубной пасте.

Как говорится в документе, пошлина на указанные товары вводится на уровне 35%.

В Минпромторге при этом уточнили, что пошлины введены только на продукцию, аналоги которой есть в России, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство России решило не вводить экспортные пошлины на уголь с января.