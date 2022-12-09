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В Татарстане подтвердили 90 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане подтвердили 90 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане подтвердили 90 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 191 256. Выздоровел 188 161 житель, в том числе 84 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Минздраве Приморского края напомнили, что зимой нужно особо тщательно следить за здоровьем, передаёт vostokmedia.com.

По данным на 9 декабря, за сутки в регионе выявили 59 случаев коронавируса. На амбулаторном лечении находятся около 370 пациентов.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

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