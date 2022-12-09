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Психолог Руснак посоветовала заранее составить список новогодних подарков для друзей

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Психолог, автор методики «ХэсПи» Галина Руснак дала советы по покупке новогодних подарков.
Психолог Руснак посоветовала заранее составить список новогодних подарков для друзей
  • Gettyimages.ru

«Для начала стоит разобраться, какой глагол вы ставите перед словосочетанием «новогодние подарки»: хочу или надо. Категория людей, честно выбравшая первый вариант, может смело потратить половину зарплаты. Больше точно не стоит, потому что в этом случае будете встречать Новый год с чувством вины», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, для большинства людей приемлемой суммой является 10—30% от зарплаты. Сюда не входят сюрпризы для самых близких.

Как считает Руснак, желательно заранее составить список новогодних подарков и ознакомиться с ценами.

«Посчитать, какая сумма получается, и честно ответить на вопрос, приемлема ли она для вас. Если нет, ищите альтернативу каждому подарку до тех пор, пока не дойдёте до оптимальных цифр», — добавила эксперт.

Ранее психолог Ольга Анисимович в беседе с «Радио 1» дала рекомендации по выбору новогоднего подарка.

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