Психолог Руснак посоветовала заранее составить список новогодних подарков для друзей

Психолог, автор методики «ХэсПи» Галина Руснак дала советы по покупке новогодних подарков.

«Для начала стоит разобраться, какой глагол вы ставите перед словосочетанием «новогодние подарки»: хочу или надо. Категория людей, честно выбравшая первый вариант, может смело потратить половину зарплаты. Больше точно не стоит, потому что в этом случае будете встречать Новый год с чувством вины», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, для большинства людей приемлемой суммой является 10—30% от зарплаты. Сюда не входят сюрпризы для самых близких.

Как считает Руснак, желательно заранее составить список новогодних подарков и ознакомиться с ценами.

«Посчитать, какая сумма получается, и честно ответить на вопрос, приемлема ли она для вас. Если нет, ищите альтернативу каждому подарку до тех пор, пока не дойдёте до оптимальных цифр», — добавила эксперт.

Ранее психолог Ольга Анисимович в беседе с «Радио 1» дала рекомендации по выбору новогоднего подарка.