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Минфин России: ликвидная часть ФНБ на 1 декабря текущего года составила 7,6 трлн рублей

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Ликвидная часть активов Фонда национального благосостояния на 1 декабря 2022 года составила чуть более 7,6 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина России.
Минфин России: ликвидная часть ФНБ на 1 декабря текущего года составила 7,6 трлн рублей
  • РИА Новости

«По состоянию на 1 декабря 2022 г. объём ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7 601 763,0 млн рублей, или $124 467,7 млн (5,7% ВВП)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что общий объём ФНБ по состоянию на 1 декабря 2022 года достигал почти 11,4 млрд рублей, или 8,5% ВВП.

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году.

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