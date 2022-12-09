IT-эксперт Каськов дал советы начинающим программистам по поиску работы
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«Самый быстрый способ — начинать строить карьеру с работы на фрилансе. Есть специализированные сайты, где размещают задания для IT-разработчиков. На них и нужно тренироваться», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, нескольких завершённых кейсов будет достаточно, чтобы получить первый опыт и пусть небольшое, но портфолио.
Как считает Каськов, затем желательно устроиться на работу в небольшую компанию, где предоставят ментора или наставника.
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