IT-эксперт Каськов дал советы начинающим программистам по поиску работы

IT-директор международного холдинга Валентин Каськов дал рекомендации начинающим программистам по построению карьеры.

«Самый быстрый способ — начинать строить карьеру с работы на фрилансе. Есть специализированные сайты, где размещают задания для IT-разработчиков. На них и нужно тренироваться», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, нескольких завершённых кейсов будет достаточно, чтобы получить первый опыт и пусть небольшое, но портфолио.

Как считает Каськов, затем желательно устроиться на работу в небольшую компанию, где предоставят ментора или наставника.

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