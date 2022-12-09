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IT-эксперт Каськов дал советы начинающим программистам по поиску работы

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IT-директор международного холдинга Валентин Каськов дал рекомендации начинающим программистам по построению карьеры.
IT-эксперт Каськов дал советы начинающим программистам по поиску работы
  • Gettyimages.ru

«Самый быстрый способ — начинать строить карьеру с работы на фрилансе. Есть специализированные сайты, где размещают задания для IT-разработчиков. На них и нужно тренироваться», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, нескольких завершённых кейсов будет достаточно, чтобы получить первый опыт и пусть небольшое, но портфолио.

Как считает Каськов, затем желательно устроиться на работу в небольшую компанию, где предоставят ментора или наставника.

Ранее президент и основатель SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН спрогнозировал всплеск активности на рынке труда в России после новогодних праздников.

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