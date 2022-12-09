Узнать больше

Путин высказался о приговоре Илье Яшину

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин, комментируя приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину*, назвал недопустимым вмешательство в деятельность судов.
Путин высказался о приговоре Илье Яшину
  • РИА Новости

Путин напомнил, что получил базовое образование в Ленинградском государственном университете, и заявил, что считает абсолютно недопустимым вмешательство в работу судов.

Нецелесообразно подвергать сомнению решение суда, добавил он.

Путин отметил также, что есть определённые законом права защиты граждан и адвокаты Яшина «наверняка знают, как им надо поступить».

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина к 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении фейков о действиях российской армии.

По версии следствия, в апреле Яшин в прямом эфире на своём YouTube-канале распространил ложную информацию об «убийствах российскими военными мирных граждан в Буче».

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить