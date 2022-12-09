Путин высказался о приговоре Илье Яшину

Президент России Владимир Путин, комментируя приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину*, назвал недопустимым вмешательство в деятельность судов.

Путин напомнил, что получил базовое образование в Ленинградском государственном университете, и заявил, что считает абсолютно недопустимым вмешательство в работу судов.

Нецелесообразно подвергать сомнению решение суда, добавил он.

Путин отметил также, что есть определённые законом права защиты граждан и адвокаты Яшина «наверняка знают, как им надо поступить».

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина к 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении фейков о действиях российской армии.

По версии следствия, в апреле Яшин в прямом эфире на своём YouTube-канале распространил ложную информацию об «убийствах российскими военными мирных граждан в Буче».

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.