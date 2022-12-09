Суд приговорил Илью Яшина к 8,5 года колонии общего режима

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Илью Яшина* к 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила приговор судья, её слова приводит РИА Новости.

Яшин признан виновным.

1 ноября Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Яшина.

По версии следствия, в апреле Яшин в прямом эфире на своём YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.

Прокурор просил суд приговорить его к девяти годам колонии общего режима.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.