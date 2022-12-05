Прокурор запросил девять лет колонии для Яшина по делу о фейках про российскую армию

Прокурор попросил суд приговорить бывшего муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Илью Яшина* к девяти годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии.

«Прокурор... попросил суд приговорить Яшина Илью Валерьевича к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — приводит РИА Новости слова представителя Мещанского суда Москвы.

По версии следствия, в апреле Яшин в прямом эфире на своём YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.

1 ноября Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Яшина.

13 июля Басманный суд Москвы отправил под стражу Яшина.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.