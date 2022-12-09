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РЭО дополнительно профинансирует мусороперерабатывающий завод в Тульской области

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Российский экологический оператор (РЭО) дополнительно профинансирует комплекс переработки отходов в Тульской области.
РЭО дополнительно профинансирует мусороперерабатывающий завод в Тульской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мусоросортировочный комплекс в Тульской области будет включать в себя также линии отбора ВМР, участок расщепления полимерных материалов и участок производства техногрунта, доля импортного оборудования на заводе составит всего 1%», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

По его словам, в прошлом году РЭО направил на создание объекта 990 млн рублей, а в этом проект дофинансируют на 548 млн рублей.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.

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