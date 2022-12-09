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Удмуртия присоединилась к акции «Ёлка желаний»

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В Удмуртии началась благотворительная акция «Ёлка желаний».
Удмуртия присоединилась к акции «Ёлка желаний»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Одними из первых шары с пожеланиями детей с ёлки сняли депутаты Игринского района.

«Для многих это искренний порыв в преддверии праздника сотворить для детей маленькое чудо, новогодний сюрприз. А подарки самые разные», — заявил Олег Зонов, председатель совета депутатов Игринского района.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».

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