Удмуртия присоединилась к акции «Ёлка желаний»

В Удмуртии началась благотворительная акция «Ёлка желаний».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Одними из первых шары с пожеланиями детей с ёлки сняли депутаты Игринского района.

«Для многих это искренний порыв в преддверии праздника сотворить для детей маленькое чудо, новогодний сюрприз. А подарки самые разные», — заявил Олег Зонов, председатель совета депутатов Игринского района.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».