В Казани открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Бориса Кузнецова
- © Пресс-служба Президента РТ / Михаил Фролов
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Как отметил Минниханов, Кузнецов был человеком большого личного мужества, настоящим патриотом.
«Жизнь Бориса Кирилловича была воплощением преданности и любви к Отечеству», — добавил он.
Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что на набережной Яузы в Басманном районе появится сквер имени авиаконструктора Андрея Туполева.