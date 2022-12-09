В Казани открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Бориса Кузнецова

В Казани открыли мемориальную доску в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. В церемонии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов и госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как отметил Минниханов, Кузнецов был человеком большого личного мужества, настоящим патриотом.

«Жизнь Бориса Кирилловича была воплощением преданности и любви к Отечеству», — добавил он.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что на набережной Яузы в Басманном районе появится сквер имени авиаконструктора Андрея Туполева.