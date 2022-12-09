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Косметолог Савина посоветовала обращаться к специалисту за подбором косметики

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Врач-косметолог «СМ-Косметологии» Анастасия Савина объяснила, почему средства по уходу за кожей работают более эффективно, если их подобрал косметолог.
Косметолог Савина посоветовала обращаться к специалисту за подбором косметики
  • Gettyimages.ru

«На здоровье нашей кожи влияют многие факторы, и её состояние в каждый период времени может меняться. Соответственно, и уход должен подбираться индивидуально по запросу, который имеется на данный момент», — сказала она в беседе с Life.ru.

Чтобы подобрать идеальный уход для кожи, стоит обратиться за консультацией к специалисту, заключила Савина.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

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