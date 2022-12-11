В Национальном союзе защиты прав потребителей дали советы по выбору искусственной ели
- Gettyimages.ru
Лучшим материалом, по мнению эксперта, является полиэтилен.
«Это самый безопасный вид пластика. К тому же он не обладает ярко выраженным запахом. При технологии производства полиэтилена не используется большое количество отвердителей, которые являются канцерогенами», — пояснил Шапкин.
По его словам, иголки у такой ёлки будут мягкими и гнущимися.
«Если иголки жёсткие, наверняка использованы другие виды полимеров. Например, полихлорвинил, полистирол и другие виды полимеров, которые могут содержать дополнительные канцерогены. Они (канцерогены. — RT) будут выделяться в помещении, где ёлка установлена. То есть потихонечку будет накапливаться концентрация вредных веществ», — рассказал специалист.
Он отметил, что иногда производители комбинируют дешёвый полимер с более дорогим полиэтиленом. Таким образом снижается цена, но ухудшается качество.
Кроме того, по мнению эксперта, всегда надо обращать внимание на запах.
«Потому что придётся с этим запахом жить как минимум месяц. Искусственную ёлку мы покупаем не так часто, может быть, раз в десять лет, поэтому можно не очень на этом экономить и купить ёлку из более дорогих материалов», — отметил собеседник RT.
Ранее стало известно, что в Московской области начали работу ёлочные базары. В 2022 году продажи будут идти на 296 торговых площадках.