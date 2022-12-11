В Национальном союзе защиты прав потребителей дали советы по выбору искусственной ели

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с RT рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке искусственной ели.

Лучшим материалом, по мнению эксперта, является полиэтилен.

«Это самый безопасный вид пластика. К тому же он не обладает ярко выраженным запахом. При технологии производства полиэтилена не используется большое количество отвердителей, которые являются канцерогенами», — пояснил Шапкин.

По его словам, иголки у такой ёлки будут мягкими и гнущимися.

«Если иголки жёсткие, наверняка использованы другие виды полимеров. Например, полихлорвинил, полистирол и другие виды полимеров, которые могут содержать дополнительные канцерогены. Они (канцерогены. — RT) будут выделяться в помещении, где ёлка установлена. То есть потихонечку будет накапливаться концентрация вредных веществ», — рассказал специалист.

Он отметил, что иногда производители комбинируют дешёвый полимер с более дорогим полиэтиленом. Таким образом снижается цена, но ухудшается качество.

Кроме того, по мнению эксперта, всегда надо обращать внимание на запах.

«Потому что придётся с этим запахом жить как минимум месяц. Искусственную ёлку мы покупаем не так часто, может быть, раз в десять лет, поэтому можно не очень на этом экономить и купить ёлку из более дорогих материалов», — отметил собеседник RT.

Ранее стало известно, что в Московской области начали работу ёлочные базары. В 2022 году продажи будут идти на 296 торговых площадках.