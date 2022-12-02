В Подмосковье открылись первые ёлочные базары

В Московской области начали работу первые ёлочные базары. В 2022 году продажи будут идти на 296 торговых площадках.

Об этом сообщает телеканал «360».

В полном объёме базары заработают с 15 декабря.

«Традиционно мы дарим ёлочки многодетным семьям, в этом году дарим их и семьям мобилизованных», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

В основном на базарах продают ёлки из Рязанской, Владимирской и Московской областей.

Ранее «Радио 1» сообщало, что главная новогодняя ёлка России будет спилена 12 декабря в Волоколамском городском округе Московской области.