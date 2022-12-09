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Очевидец рассказал о начале пожара в ТЦ «Мега Химки»

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Житель подмосковных Химок рассказал, как начинался пожар в ТЦ «Мега Химки», который произошёл ранним утром 9 декабря.
Очевидец рассказал о начале пожара в ТЦ «Мега Химки»
  • РИА Новости

«В районе 06:30 уже был взрыв. Как будто землетрясение было или снаряд упал. Посмотрел (в окно и увидел. — RT), что OBI горит», — рассказал свидетель происшествия в разговоре с Life.ru.

По его словам, он открыл окно и увидел чёрный густой дым, а затем услышал сигнализацию в торговом центре.

Другая свидетельница происшествия сообщила, что при взрыве «дом как будто вздрогнул».

К настоящему времени известно, что открытое горение в магазине OBI в Химках ликвидировано.

Общая площадь «пройдённого пожара» — 7 тыс. кв. м, площадь обрушения — 5 тыс. кв. м, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, пожар начался из-за сварочных работ, не отвечающих требованиям безопасности.

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