Очевидец рассказал о начале пожара в ТЦ «Мега Химки»

Житель подмосковных Химок рассказал, как начинался пожар в ТЦ «Мега Химки», который произошёл ранним утром 9 декабря.

«В районе 06:30 уже был взрыв. Как будто землетрясение было или снаряд упал. Посмотрел (в окно и увидел. — RT), что OBI горит», — рассказал свидетель происшествия в разговоре с Life.ru.

По его словам, он открыл окно и увидел чёрный густой дым, а затем услышал сигнализацию в торговом центре.

Другая свидетельница происшествия сообщила, что при взрыве «дом как будто вздрогнул».

К настоящему времени известно, что открытое горение в магазине OBI в Химках ликвидировано.

Общая площадь «пройдённого пожара» — 7 тыс. кв. м, площадь обрушения — 5 тыс. кв. м, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, пожар начался из-за сварочных работ, не отвечающих требованиям безопасности.