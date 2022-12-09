Суд снизил сумму взыскания ущерба с фигурантов по «делу Гайзера» на 236 млн рублей
- РИА Новости
Также, по сообщениям Интерфакс, Михаил Хрузин, бывший гендиректор ООО «Иннари», исключён из списка лиц, с которых взыскивается ущерб.
В мае текущего года Сыктывкарский горсуд по иску комитета имущественных и земельных отношений региона постановил взыскать порядка 1,45 млрд рублей с осуждённого по делу о коррупции бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера и его 11 соучастников.
Согласно фабуле уголовного дела, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты с использованием служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая».
Общая сумма ущерба, причинённая Республике Коми, превысила 3,8 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что экс-глава Коми Гайзер работает в колонии в тепличном хозяйстве.