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Суд снизил сумму взыскания ущерба с фигурантов по «делу Гайзера» на 236 млн рублей

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Верховный суд Коми изменил в апелляционном порядке решение в отношении фигурантов «дела Гайзера», снизив размер взыскиваемого ущерба до 1,214 млрд рублей.
Суд снизил сумму взыскания ущерба с фигурантов по «делу Гайзера» на 236 млн рублей
  • РИА Новости

Также, по сообщениям Интерфакс, Михаил Хрузин, бывший гендиректор ООО «Иннари», исключён из списка лиц, с которых взыскивается ущерб.

В мае текущего года Сыктывкарский горсуд по иску комитета имущественных и земельных отношений региона постановил взыскать порядка 1,45 млрд рублей с осуждённого по делу о коррупции бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера и его 11 соучастников.

Согласно фабуле уголовного дела, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты с использованием служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая».

Общая сумма ущерба, причинённая Республике Коми, превысила 3,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что экс-глава Коми Гайзер работает в колонии в тепличном хозяйстве.

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