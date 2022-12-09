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Юрист Ярмуш прокомментировала идею ужесточить наказание за оставление детей в опасности

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Анастасия Белоусова
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова ужесточить наказание за оставление детей в опасности.
Юрист Ярмуш прокомментировала идею ужесточить наказание за оставление детей в опасности
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«Ужасно, когда дети страдают или с ними что-то происходит. Но иногда это просто несчастный случай. И родители, потеряв детей, и так наказаны более чем достаточно. Сейчас в законодательстве наказание и так достаточно суровое. Я не вижу необходимости что-то ещё где-то прибавлять», — высказалась юрист.

Ранее в России предложили ужесточить наказание за оставление детей в опасности.

По мнению директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, необходимо по ст. 125 «Оставление в опасности» увеличить штраф с 80 тыс. рублей до 300 тыс. рублей и срок лишения свободы с одного года до трёх лет.

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