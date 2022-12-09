В России предложили ужесточить наказание за оставление детей в опасности

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ужесточить наказание за оставление детей в опасности. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT.

В обращении политолог обратил внимание на трагедию, которая произошла 6 декабря в Ростовской области. В результате пожара в частном доме погибли дети двух и пяти лет, оставленные без присмотра родителей.

По его словам, подобные ситуации регулярно возникают в различных регионах страны. Как правило, в отношении родителей возбуждаются уголовные дела по ст. 109 Уголовного кодекса России за причинение смерти по неосторожности.

Орлов напомнил, что при несмертельных исходах родитель может быть наказан по уголовной ст. 125 «Оставление в опасности». Она предусматривает штраф в размере до 80 тыс. рублей, обязательные либо исправительные работы, лишение свободы на срок до одного года — наказания, несоразмерные той угрозе, которую взрослый создаёт для малолетнего.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности ужесточения ответственности по ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации: увеличить штраф до 300 тыс. рублей и срок лишения свободы до трёх лет», — говорится в тексте обращения.

В октября стало известно о гибели четырёх детей при пожаре в Хабаровском крае. Несовершеннолетние находились дома одни.