«Известия»: в России могут ввести рассрочку на покупку жилья для ряда категорий граждан
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Об этом пишут «Известия» со ссылкой на план мероприятий по реализации принятой Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.
Как отметили в Госдуме, речь может идти об учителях, врачах, IT-работниках, узких специалистах в промышленности.
«Рассрочка — нужный механизм, в первую очередь для определённых категорий специалистов и граждан. Логично, если каждый регион такие категории будет определять самостоятельно — в зависимости от потребности в тех или иных профессионалах», — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Ранее правительство России продлило действие льготной программы «Дальневосточная ипотека» до 2030 года.
Эксперт на рынке недвижимости, риелтор Александр Кузьмин заявил, что квартиру выгоднее покупать в декабре, а не в январе. В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он напомнил, что участники рынка вторичного жилья ждут решения ЦБ по ключевой ставке, которое должно быть принято 16 декабря.