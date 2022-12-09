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РОАД: лишь 14 брендов из 60 остались на российском авторынке к концу 2022 года

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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявила, что только 14 брендов из 60 остались на российском автомобильном рынке к концу 2022 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ассоциации в адрес дилеров китайских брендов.

По данным РОАД, в начале года на российском авторынке было 60 брендов.

При этом три бренда из 14 оставшихся — российские: Lada, ГАЗ, УАЗ.

Уточняется, что оставшиеся 11 брендов — китайские. Среди них, в частности, Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng и т. д.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что уже более 160 автомобилей «Москвич 3» собрано на московском заводе.

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