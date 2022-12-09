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Более 160 автомобилей уже собраны на заводе «Москвич»

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Pаместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что уже более 160 автомобилей «Москвич 3» уже собраны на московском заводе.

«Серийная сборка авто на заводе «Москвич» началась 23 ноября. На данный момент на Московском автомобильном заводе произвели более 160 автомобилей — городских кроссоверов «Москвич 3». До конца года соберут ещё около 440 машин, в том числе 200 электромобилей», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент ведётся активная подготовка к производству электромобилей.

Отмечается, что, согласно планам, в 2023 году завод произведёт 50 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что завод «Москвич» начнёт выпускать полностью отечественные автомобили в 2025 году.

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