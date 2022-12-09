Более 160 автомобилей уже собраны на заводе «Москвич»
«Серийная сборка авто на заводе «Москвич» началась 23 ноября. На данный момент на Московском автомобильном заводе произвели более 160 автомобилей — городских кроссоверов «Москвич 3». До конца года соберут ещё около 440 машин, в том числе 200 электромобилей», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в настоящий момент ведётся активная подготовка к производству электромобилей.
Отмечается, что, согласно планам, в 2023 году завод произведёт 50 тыс. автомобилей.
Ранее сообщалось, что завод «Москвич» начнёт выпускать полностью отечественные автомобили в 2025 году.