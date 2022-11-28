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Завод «Москвич» начнёт выпускать полностью отечественные автомобили в 2025 году

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Завод «Москвич» планирует выпускать полностью российские автомобили в 2025 году.
Завод «Москвич» начнёт выпускать полностью отечественные автомобили в 2025 году
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

«В 2025 году планируем выпустить полностью отечественное авто на заводе «Москвич». Степень локализации производства на «Москвиче» будет расти максимально быстрыми темпами», — говорится в сообщении.

Источник ТАСС рассказал, что стоимость «Москвича 3», серийное производство которого запустили в Москве, может составить от 1,6 млн до 2 млн рублей без учёта скидки по программе льготного автокредитования.

23 ноября на автомобильном заводе «Москвич» рассказали о планах произвести 120 тыс. автомобилей в 2025 году, 25 тыс. из которых будут электромобилями.

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