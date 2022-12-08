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В Москве открылся выставочный проект «Россия — Индия: сад дружбы»

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В Москве открылся выставочный проект «Россия — Индия: сад дружбы» по случаю 75-летия установления российско-индийских дипломатических отношений.
В Москве открылся выставочный проект «Россия — Индия: сад дружбы»
  • РИА Новости

Проект открылся при поддержке индийского посольства в Москве в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств (РАХ) «Галерея искусств Зураба Церетели».

Экспозиция охватывает семь десятилетий отечественного искусства, посвящённого Индии.

В мероприятии в числе прочих приняли участие замминистра культуры России Алла Манилова, посол Индии в Москве Паван Капур, замдиректора Второго департамента Азии МИД Александр Козлов, президент РАХ Зураб Церетели и космонавт Олег Атьков.

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