В Тюменской области провели 5 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии

В Тюменской области выполнили почти 5 млн исследований на коронавирус с начала пандемии. Регион входит в топ-15 субъектов по числу тестов на COVID-19.

РИА Новости

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. В 2022 году лаборатории региона осуществили 1,5 млн тестирований. Тем временем в Удмуртии четыре из пяти случаев лабораторно подтверждённого гриппа с начала текущего эпидсезона приходятся на свиной грипп, передаёт udm-info.ru со ссылкой на республиканский Роспотребнадзор. Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.