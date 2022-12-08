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В Тюменской области провели 5 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии

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В Тюменской области выполнили почти 5 млн исследований на коронавирус с начала пандемии. Регион входит в топ-15 субъектов по числу тестов на COVID-19.
В Тюменской области провели 5 млн исследований на COVID-19 с начала пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В 2022 году лаборатории региона осуществили 1,5 млн тестирований.

Тем временем в Удмуртии четыре из пяти случаев лабораторно подтверждённого гриппа с начала текущего эпидсезона приходятся на свиной грипп, передаёт udm-info.ru со ссылкой на республиканский Роспотребнадзор.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

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