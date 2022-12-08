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В Оренбургской области прививку от гриппа сделали 880 тысяч человек

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В Оренбургской области прививку от гриппа сделали более 880 тыс. жителей.
В Оренбургской области прививку от гриппа сделали 880 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Роспотребнадзор.

«При первых признаках ОРИ обратитесь к врачу. Любое вирусное заболевание, перенесённое на ногах, может привести в дальнейшем к нежелательным последствиям и осложнениям», — отмечается в сообщении.

Тем временем в Свердловской области с 28 ноября по 4 декабря выявили более 46,3 тыс. случаев ОРВИ, передаёт tagilcity.ru. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 24%.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.

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