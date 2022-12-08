В Севастополе подтвердили 23 случая COVID-19 за сутки

В Севастополе подтвердили 23 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт регионального правительства.

С начала пандемии в городе заболели 96 747 жителей.

Прививку от коронавируса сделали 364 636 человек, оба компонента вакцины получил 326 051.

Тем временем в Ленинградской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью гриппом, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на главу регионального Роспотребнадзора Ольгу Историк.

«Так, на конец прошлой недели у нас было зарегистрировано 46 лабораторно подтверждённых случаев гриппа, из них 14 — так называемого свиного гриппа (A H1N1)», — заявила она.

По её словам, за понедельник и вторник выявили ещё восемь случаев гриппа, из них два случая свиного.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.