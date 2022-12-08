В Иркутской области выявили 145 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 145 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 354 673 жителя. Выздоровели 349 513 человек.

Тем временем в Удмуртии станции скорой помощи получили 16 машин ГАЗ и УАЗ, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. В настоящее время в парке медтехники насчитывается 238 транспортных средств.

Помощь жителям региона оказывают 126 выездных бригад.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.