Исследование показало, что 6% россиян встретят Новый год на работе

Согласно новому исследованию, 6% россиян встретят Новый год на рабочем месте.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сервис SuperJob.

«3 из 4 россиян (77%) планируют встретить Новый год дома: праздник в родных стенах — это по-прежнему самый популярный формат новогоднего торжества. Слушать бой курантов на работе придётся 6% опрошенных. По 2% россиян отметят наступление 2023-го в гостях и в поездке в другом городе», — заявили в сервисе.

С семьёй праздник встретят 71% респондентов, в одиночестве — 12%, с любимым человеком — 3%, в компании питомца — 1%.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Общественной службой новостей рассказала, как правильно питаться в новогоднюю ночь.