Академик Зверев прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом
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«Сейчас циркулирует два вируса гриппа типа А — это H1N1, который называется свиным, и H3N2, плюс вирус гриппа В», — сказал он в беседе с URA.RU.
Как отметил Зверев, в настоящее время также циркулируют аденовирусы и респираторные инфекции.
Эксперт напомнил, что меры против коронавируса, в том числе маски, работают и против всех других респираторных заболеваний.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.