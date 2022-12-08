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Академик Зверев прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом

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Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова академик РАН Виталий Зверев заявил, что те, кто не вакцинирован от гриппа, могут переболеть разными штаммами за один сезон.
Академик Зверев прокомментировал ситуацию с заболеваемостью гриппом
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«Сейчас циркулирует два вируса гриппа типа А — это H1N1, который называется свиным, и H3N2, плюс вирус гриппа В», — сказал он в беседе с URA.RU.

Как отметил Зверев, в настоящее время также циркулируют аденовирусы и респираторные инфекции.

Эксперт напомнил, что меры против коронавируса, в том числе маски, работают и против всех других респираторных заболеваний.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент представляет собой больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.

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