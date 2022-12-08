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Врач Осипов посоветовал вакцинироваться от гриппа

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Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рекомендовал соблюдать санитарные меры предосторожности для профилактики гриппа.
Врач Осипов посоветовал вакцинироваться от гриппа
  • РИА Новости

«Сезон вакцинации уже закончен, но если вы не успели привиться, то ещё можно это сделать. И даже если прививка не защитит от заражения, то заболевание будет протекать намного легче», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в группу риска входят дети раннего возраста и взрослые старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями.

Ранее главный профилактолог ЯНАО доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU напомнил о мерах защиты от ОРВИ.

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