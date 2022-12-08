Врач Осипов посоветовал вакцинироваться от гриппа

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рекомендовал соблюдать санитарные меры предосторожности для профилактики гриппа.

«Сезон вакцинации уже закончен, но если вы не успели привиться, то ещё можно это сделать. И даже если прививка не защитит от заражения, то заболевание будет протекать намного легче», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в группу риска входят дети раннего возраста и взрослые старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями.

Ранее главный профилактолог ЯНАО доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU напомнил о мерах защиты от ОРВИ.