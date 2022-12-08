Психолог Анисимович посоветовала учитывать индивидуальные предпочтения при выборе подарка

Психолог Ольга Анисимович дала рекомендации по выбору новогоднего подарка.

«Любой человек, независимо от возраста, не хочет получить то, что ему не нужно и не пригодится. Дети все разные. Кто-то любит рисовать, творить, кому-то нравится конструктор, кто-то любит кукол, а кто-то мечтает о хомяке. Тут нужно исходить из индивидуальных предпочтений ребёнка», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила эксперт, не стоит дарить символ года, а также сладости, потому что сладкого на Новый год и так много.

«Важно, чтобы подарок был полезен, чтобы можно было его как-то применить. Если это семья, близкие друзья, почему бы не заказать его. Это зависит от внутреннего настроения людей», — сказала Анисимович.

Ранее директор маркетингового агентства «Брусника» Теххи Полонская в беседе с ФАН рассказала, как избежать импульсивных покупок и чего не стоит делать во время виртуального шопинга.