Узнать больше

Психолог Анисимович посоветовала учитывать индивидуальные предпочтения при выборе подарка

Короткая ссылка
Психолог Ольга Анисимович дала рекомендации по выбору новогоднего подарка.
Психолог Анисимович посоветовала учитывать индивидуальные предпочтения при выборе подарка
  • Gettyimages.ru

«Любой человек, независимо от возраста, не хочет получить то, что ему не нужно и не пригодится. Дети все разные. Кто-то любит рисовать, творить, кому-то нравится конструктор, кто-то любит кукол, а кто-то мечтает о хомяке. Тут нужно исходить из индивидуальных предпочтений ребёнка», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила эксперт, не стоит дарить символ года, а также сладости, потому что сладкого на Новый год и так много.

«Важно, чтобы подарок был полезен, чтобы можно было его как-то применить. Если это семья, близкие друзья, почему бы не заказать его. Это зависит от внутреннего настроения людей», — сказала Анисимович.

Ранее директор маркетингового агентства «Брусника» Теххи Полонская в беседе с ФАН рассказала, как избежать импульсивных покупок и чего не стоит делать во время виртуального шопинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить