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Фитнес-тренер Шакула рассказал, как снизить риск получения травмы в гололёд

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Эдуард Шакула, фитнес-менеджер сети Pride Fitness, рассказал, какие упражнения желательно выполнять для снижения риска травмы в гололёд.
Фитнес-тренер Шакула рассказал, как снизить риск получения травмы в гололёд
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru он заявил, что классическая растяжка делает тело более гибким.

«Грубо говоря, поскользнувшись, человек с очень хорошей растяжкой может просто сесть на шпагат, а не упасть. Для начального уровня достаточно уделять стрейчингу по 20—30 минут в день», — считает эксперт.

По его словам, также можно выполнять упражнения на равновесие и координацию.

Также Шакула рекомендовал в целом укреплять мышечный корсет.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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