Самарский волонтёр получил орден Мужества
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
Об этом сообщает sovainfo.ru.
Птичкин — волонтёр общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана «Наследие». Летом он доставлял гуманитарную помощь в ДНР и попал под артобстрел.
«Хочу сказать спасибо всем добровольцам, волонтёрам, которые помогали, помогают и будут помогать людям, а также военнослужащим, которые исполняют свой воинский, гражданский долг в СВО. Большое спасибо от всего сердца, я убеждён, что только мы вместе сможем добиться всех поставленных целей», — цитирует Птичкина volga.news.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии число участников волонтёрских движений увеличилось в два раза за год.