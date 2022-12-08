Самарский волонтёр получил орден Мужества

Самарский волонтёр Антон Птичкин награждён орденом Мужества на церемонии закрытия Международного форума гражданского участия #МыВместе в Москве.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Птичкин — волонтёр общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана «Наследие». Летом он доставлял гуманитарную помощь в ДНР и попал под артобстрел.

«Хочу сказать спасибо всем добровольцам, волонтёрам, которые помогали, помогают и будут помогать людям, а также военнослужащим, которые исполняют свой воинский, гражданский долг в СВО. Большое спасибо от всего сердца, я убеждён, что только мы вместе сможем добиться всех поставленных целей», — цитирует Птичкина volga.news.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии число участников волонтёрских движений увеличилось в два раза за год.