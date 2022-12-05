В Удмуртии число участников волонтёрских движений увеличилось в два раза за год
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
По данным статистиков, приток в ряды волонтёров зафиксировали с третьего квартала 2021 года. Так, согласно результатам наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций в Удмуртии в 2021 году, численность их добровольцев составила более 6 тыс.
Согласно данным выборочного обследования рабочей силы, в третьем квартале 2022 года волонтёрской деятельностью регулярно занималось более 12 тыс. жителей региона в возрасте от 15 лет.
За прошедший год число участников добровольческих акций составило почти 25 тыс. человек.
Ранее НСН сообщала, что в Москве четвёртый конкурс грантов в социальной сфере «Москва — добрый город» завершился в ноябре.