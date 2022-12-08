«Ъ»: проверяющему военкоматы полковнику Мертвищеву предъявлено обвинение в коррупции

Полковнику Ивану Мертвищеву, ответственному за призыв на военную службу сотруднику главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) ВС, предъявлено обвинение в получении взятки, сопряжённом с вымогательством.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что Мертвищев вину признал.

В сообщении уточняется, что за взятку в виде стиральной машины он обещал военкому проявить к нему лояльное отношение во время служебной проверки, а также оказать покровительство.

В материале говорится, что стиральная машина Bosch WHA122W1BL была куплена в её самой дорогой комплектации за 72 тыс. 130 руб.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что в 2022 году Следственный комитет России привлёк к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.

Также с 2011 года около 72 тыс. должностных лиц в России предстали перед судом за коррупционные преступления.