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«Ъ»: проверяющему военкоматы полковнику Мертвищеву предъявлено обвинение в коррупции

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Полковнику Ивану Мертвищеву, ответственному за призыв на военную службу сотруднику главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) ВС, предъявлено обвинение в получении взятки, сопряжённом с вымогательством.
«Ъ»: проверяющему военкоматы полковнику Мертвищеву предъявлено обвинение в коррупции
  • РИА Новости

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что Мертвищев вину признал.

В сообщении уточняется, что за взятку в виде стиральной машины он обещал военкому проявить к нему лояльное отношение во время служебной проверки, а также оказать покровительство.

В материале говорится, что стиральная машина Bosch WHA122W1BL была куплена в её самой дорогой комплектации за 72 тыс. 130 руб.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что в 2022 году Следственный комитет России привлёк к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе.

Также с 2011 года около 72 тыс. должностных лиц в России предстали перед судом за коррупционные преступления.

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