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Доцент Андрианова посоветовала заниматься спортом для борьбы с усталостью

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Доцент кафедры физической культуры ГУУ Раиса Андрианова заявила, что спорт помогает побороть усталость.
Доцент Андрианова посоветовала заниматься спортом для борьбы с усталостью
  • Gettyimages.ru

По словам доцента, доказано, что для людей, ведущих сидячий образ жизни, больше пользы принесёт активный отдых, нежели пассивный. Так, энергии и позитива после длительного рабочего дня в офисе придаст часовое занятие в фитнес-зале.

«Современная индустрия спорта предлагает удивительное разнообразие досуга, а сами занятия давно перестали быть однообразными. Начиная от интересных локаций для спорта, заканчивая оборудованием. TRX, фитнес-ролик, босу, фитнес-резинки... Выбирайте то, что по вкусу. Скучать точно не придётся», — добавила Андрианова в беседе с Life.ru.

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