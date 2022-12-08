Доцент Андрианова посоветовала заниматься спортом для борьбы с усталостью
- Gettyimages.ru
По словам доцента, доказано, что для людей, ведущих сидячий образ жизни, больше пользы принесёт активный отдых, нежели пассивный. Так, энергии и позитива после длительного рабочего дня в офисе придаст часовое занятие в фитнес-зале.
«Современная индустрия спорта предлагает удивительное разнообразие досуга, а сами занятия давно перестали быть однообразными. Начиная от интересных локаций для спорта, заканчивая оборудованием. TRX, фитнес-ролик, босу, фитнес-резинки... Выбирайте то, что по вкусу. Скучать точно не придётся», — добавила Андрианова в беседе с Life.ru.
Ранее психолог Ольга Гуманова в беседе с ФАН рассказала, как справиться с хандрой.