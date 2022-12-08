Доцент Андрианова посоветовала заниматься спортом для борьбы с усталостью

Доцент кафедры физической культуры ГУУ Раиса Андрианова заявила, что спорт помогает побороть усталость.

По словам доцента, доказано, что для людей, ведущих сидячий образ жизни, больше пользы принесёт активный отдых, нежели пассивный. Так, энергии и позитива после длительного рабочего дня в офисе придаст часовое занятие в фитнес-зале.

«Современная индустрия спорта предлагает удивительное разнообразие досуга, а сами занятия давно перестали быть однообразными. Начиная от интересных локаций для спорта, заканчивая оборудованием. TRX, фитнес-ролик, босу, фитнес-резинки... Выбирайте то, что по вкусу. Скучать точно не придётся», — добавила Андрианова в беседе с Life.ru.

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