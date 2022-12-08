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МВД запретило надевать наручники на женщин, подростков и фигурантов экономических дел

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МВД России запретило территориальным органам использовать наручники в отношении женщин, несовершеннолетних и людей, которые подозреваются в совершении экономических преступлений.
МВД запретило надевать наручники на женщин, подростков и фигурантов экономических дел
  • Legion-Media

Как уточнили в полиции, ведомственные нормативные акты предусматривают дифференцированный подход к использованию наручников. Это касается и степени общественной опасности конвоируемых лиц.

Для исключения фактов необоснованного применения спецсредств руководство МВД направило в территориальные органы указание с детальным разъяснением установленных требований.

«Запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Речь идёт о применении средств ограничения подвижности «Ажур».

Такое решение принято после заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

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