МВД запретило надевать наручники на женщин, подростков и фигурантов экономических дел

МВД России запретило территориальным органам использовать наручники в отношении женщин, несовершеннолетних и людей, которые подозреваются в совершении экономических преступлений.

Как уточнили в полиции, ведомственные нормативные акты предусматривают дифференцированный подход к использованию наручников. Это касается и степени общественной опасности конвоируемых лиц.

Для исключения фактов необоснованного применения спецсредств руководство МВД направило в территориальные органы указание с детальным разъяснением установленных требований.

«Запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Речь идёт о применении средств ограничения подвижности «Ажур».

Такое решение принято после заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.