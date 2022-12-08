МВД запретило надевать наручники на женщин, подростков и фигурантов экономических дел
- Legion-Media
Как уточнили в полиции, ведомственные нормативные акты предусматривают дифференцированный подход к использованию наручников. Это касается и степени общественной опасности конвоируемых лиц.
Для исключения фактов необоснованного применения спецсредств руководство МВД направило в территориальные органы указание с детальным разъяснением установленных требований.
«Запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Речь идёт о применении средств ограничения подвижности «Ажур».
Такое решение принято после заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.