В Госдуме объяснили важность закона о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT принятый закон о запрете в России суррогатного материнства для иностранцев.

«У нас возникают постоянные вопросы о том, в какую семью мы отдаём этого ребёнка. Фактически мы не знаем о российских детях дальше ничего абсолютно», — объяснила парламентарий.

По её словам, это стало причиной принятия решения запретить для иностранных граждан суррогатное материнство.

«При этом для российских семей такая возможность сохраняется», — добавила Бессараб.

Ранее Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это позволит предотвратить торговлю детьми из России, «защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы».