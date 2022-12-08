В Госдуме объяснили важность закона о запрете суррогатного материнства для иностранцев
- РИА Новости
«У нас возникают постоянные вопросы о том, в какую семью мы отдаём этого ребёнка. Фактически мы не знаем о российских детях дальше ничего абсолютно», — объяснила парламентарий.
По её словам, это стало причиной принятия решения запретить для иностранных граждан суррогатное материнство.
«При этом для российских семей такая возможность сохраняется», — добавила Бессараб.
Ранее Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это позволит предотвратить торговлю детьми из России, «защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы».