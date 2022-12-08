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Роспотребнадзор: в России пока нет более заразных вариантов COVID-19, как на Западе

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока нет более заразных вариантов COVID-19, как на Западе.
Роспотребнадзор: в России пока нет более заразных вариантов COVID-19, как на Западе
  • Gettyimages.ru
  • © Solskin

Как пишет РИА Новости, по словам Поповой, западные коллеги сообщают о выявлении потенциально более заразных подвидов коронавируса.

Так, например, они выявили, что внутри генотипов BA.4, BA.5 (подварианты штамма «омикрон» COVID-19) есть уже внутренние отделения, где появляются потенциальные более контагиозные варианты.

«В России таких пока нет... Мы очень внимательно за этим следим», — отметила глава Роспотребнадзора. 

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России в больницы попали 1453 пациента с коронавирусом.

Директор Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты» предположил, что одновременно высокой распространённости гриппа и коронавируса не будет, так как наблюдения показывают, что эти вирусы — соперники.

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