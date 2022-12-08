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В России за сутки в больницы попали 1453 пациента с коронавирусом

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В России за сутки выявили более 7,4 тыс. новых случаев коронавируса, в больницы попали 1453 пациента с инфекцией, сообщили в оперативном штабе. Накануне в России были госпитализированы 1556 человек.
В России за сутки в больницы попали 1453 пациента с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

За сутки из больниц выписаны в связи с выздоровлением 6315 человек, подтверждено 54 летальных исхода.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным, в некоторых регионах России характеризуется как напряжённая.

Ранее директор Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты» предположил, что одновременно высокой распространённости гриппа и коронавируса не будет, так как наблюдения показывают, что эти вирусы — соперники.

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