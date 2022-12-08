В России за сутки в больницы попали 1453 пациента с коронавирусом
- АГН «Москва»
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За сутки из больниц выписаны в связи с выздоровлением 6315 человек, подтверждено 54 летальных исхода.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что обстановка по заболеваемости гриппом, в том числе свиным, в некоторых регионах России характеризуется как напряжённая.
Ранее директор Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты» предположил, что одновременно высокой распространённости гриппа и коронавируса не будет, так как наблюдения показывают, что эти вирусы — соперники.