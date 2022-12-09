Опрос: 15% водителей перешли на электронные версии документов с ноября
- РИА Новости
Согласно опросу, только 15% водителей признались, что перешли на электронные версии документов с начала ноября.
Отмечается, что подавляющее большинство автомобилистов (81%) выступают за активное развитие и внедрение электронного документооборота во всех сферах жизни.
Как объяснили специалисты, самым важным документом, которому необходима электронная версия, респонденты считают полис ОСАГО (36%).
Кроме того, среди причин россияне называют экономию времени (31%) и избавление от необходимости возвращаться домой, когда нужен какой-либо документ (30%), говорится в исследовании «Ренессанс страхования».
Далее идёт возможность иметь все важные документы под рукой (22%) и не искать их, когда нужно заполнить какую-либо форму онлайн (19%).
Интересно, что о существовании е-ОСАГО не знает каждый второй респондент (41%), а полностью отказаться от бумажной версии не готовы 63% автомобилистов — они продолжают распечатывать документы.
Такое решение чаще всего продиктовано страхом перед инспектором ГИБДД (32%), так как тот может проигнорировать электронную версию и выписать штраф.
На втором месте — опасение, что можно потерять мобильный телефон и все документы вместе с ним (23%).
Остальными поводами для дополнительной распечатки документов стали невозможность загрузки страницы с QR-кодом (19%) из-за плохого интернет-соединения и разряженная батарея на телефоне (13%).
Полностью отказаться от бумажного варианта смогли 38% автомобилистов.
Больше всего любителей электронной документации на автомобиль живут в Санкт-Петербурге — доля всех ответивших из города равна 87%. На втором месте Красноярск с долей 66%, на третьем — Казань (59%).
Ранее аналитики сообщили, что российские и китайские автомобили стали лидерами рынка в ноябре.