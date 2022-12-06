Аналитики сообщили, что российские и китайские автомобили стали лидерами рынка в ноябре
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
В ноябре 2022 года в России было куплено 51 525 новых легковых машин. При этом три четверти от общего количества пришлись на отечественные и китайские марки (22 141 и 16 138 штук соответственно).
Доля российских авто составила 43%, а китайских — 31,3%. На третьем месте по популярности оказались корейские машины (5804 штуки) с долей рынка 11,3%.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.