Аналитики сообщили, что российские и китайские автомобили стали лидерами рынка в ноябре

По данным агентства «Автостат», в ноябре текущего года россияне купили новых легковых автомобилей на 19% больше, чем в октябре 2022 года.

Об этом пишут «Известия».

В ноябре 2022 года в России было куплено 51 525 новых легковых машин. При этом три четверти от общего количества пришлись на отечественные и китайские марки (22 141 и 16 138 штук соответственно).

Доля российских авто составила 43%, а китайских — 31,3%. На третьем месте по популярности оказались корейские машины (5804 штуки) с долей рынка 11,3%.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.