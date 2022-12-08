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В Госдуме предложили обязать россиян проверять газовое оборудование в квартирах

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Депутаты Госдумы предложили обязать россиян проверять газовое оборудование в квартирах, заключая договоры его обслуживания с теми же компаниями, с которой сотрудничает управляющая компания.
В Госдуме предложили обязать россиян проверять газовое оборудование в квартирах
  • Gettyimages.ru
  • © Jakub Porzycki/NurPhoto

Об этом газете «Известия» сообщили в комитете ГД по строительству и ЖКХ.

Как уточняется, до конца года или в январе 2023-го в Госдуме рассмотрят во втором чтении соответствующий доработанный законопроект.

Газета пишет, что сегодня граждане могут заключать такие договоры с любой компанией, при этом «10—50% квартир вообще не имеют соглашений и не проверяются годами», что иногда приводит к несчастным случаям.

Документ же вводит принцип «один дом — одна обслуживающая организация», говорится в материале.

Таким образом, жильцы будут обязаны заключать договоры обслуживания с той же газовой организацией, с которой сотрудничает управляющая компания.

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