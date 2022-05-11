Депутат Госдумы Разворотнева раскритиковала систему заключения договоров на техобслуживание газового оборудования
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В беседе с «Парламентской газетой» она заявила, что существующая система достаточно сложная и её необходимо менять.
Система подразумевает, что каждый собственник заключает самостоятельно договор на техобслуживание. Это, по словам Разворотневой, приводит к тому, что в многоквартирном доме существует множество договоров на содержание газового оборудования.
«Некоторые компании, с которыми заключён договор, не имеют диспетчерских, специалистов, чтобы выехать на место. Фактически это получаются не договоры, а профанация», — заключила политик.
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