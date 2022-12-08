Минздрав назвал пропагандистской провокацией публикации СМИ о ситуации с ВИЧ в России

Опубликованные в СМИ якобы данные программы ООН по ВИЧ/СПИД о том, что Россия «вошла в пятёрку стран мира по темпам распространения ВИЧ», являются ложными, это «пропагандистская провокация», направленная против страны. Такое заявление опубликовал российский Минздрав.

«Данные, на которые ссылается автор первоначальной публикации, без проверки растиражированной другими СМИ, произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений», — говорится в заявлении министерства.

Кроме того, эти данные никак не позволяют оценивать ситуацию с распространением ВИЧ в России, отметили там.

Минздрав подчеркнул, что в Российской Федерации один из самых высоких в мире охватов тестированием на ВИЧ, который составляет почти 30 % населения страны.

В пресс-службе подчеркнули, что заболеваемость ВИЧ в стране снизилась на 31,4% с 2018 по 2021 год.