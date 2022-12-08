Минздрав назвал пропагандистской провокацией публикации СМИ о ситуации с ВИЧ в России
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«Данные, на которые ссылается автор первоначальной публикации, без проверки растиражированной другими СМИ, произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений», — говорится в заявлении министерства.
Кроме того, эти данные никак не позволяют оценивать ситуацию с распространением ВИЧ в России, отметили там.
Минздрав подчеркнул, что в Российской Федерации один из самых высоких в мире охватов тестированием на ВИЧ, который составляет почти 30 % населения страны.
В пресс-службе подчеркнули, что заболеваемость ВИЧ в стране снизилась на 31,4% с 2018 по 2021 год.