Эксперт Кусков предостерёг от использования гаджетов во время зарядки
По его словам, использовать смартфон или планшет при подзарядке можно, если на нём установлен заводской аккумулятор.
«Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать», — цитирует Кускова агентство «Прайм».
Он добавил, что выход со смартфона в интернет во время подзарядки плохо влияет на жизненный цикл аккумулятора.
Ранее завкафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко рассказал, с чем можно столкнуться при использовании «неродной» зарядки для смартфона.