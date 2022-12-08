Эксперт Кусков предостерёг от использования гаджетов во время зарядки

Гипотетически пользоваться гаджетами во время подзарядки можно, но бывали редкие случаи, когда аккумулятор при таком использовании взрывался, заявил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, использовать смартфон или планшет при подзарядке можно, если на нём установлен заводской аккумулятор.

«Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать», — цитирует Кускова агентство «Прайм».

Он добавил, что выход со смартфона в интернет во время подзарядки плохо влияет на жизненный цикл аккумулятора.

Ранее завкафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко рассказал, с чем можно столкнуться при использовании «неродной» зарядки для смартфона.