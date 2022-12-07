Кандидат наук Назаренко рассказал о нюансах использования «неродной» зарядки для смартфона

Завкафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко рассказал, с чем можно столкнуться при использовании «неродной» зарядки для смартфона.

«Если мощность используемого вами зарядного устройства выше, чем у «родного», то вашему смартфону почти ничего не угрожает. В современных телефонах процесс питания управляется специальными контроллерами заряда, которые ограничивают силу тока и время процесса», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, нежелательно использовать зарядное устройство, мощность которого ниже, чем заявленная изготовителем смартфона, поскольку в некоторых случаях гаджет не будет заряжаться или время зарядки значительно возрастёт.

Назаренко также предупредил о вреде дешёвых кабелей для быстрой зарядки смартфона, так как такие провода могут быть повреждены. Они могут вывести из строя место контакта перенагретого кабеля с гаджетом.

Ранее сообщалось, что наиболее популярным цветом смартфона у россиян является чёрный.