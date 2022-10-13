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Самым популярным цветом смартфона среди россиян назван чёрный

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Наиболее популярным цветом смартфона среди россиян назван чёрный.
Самым популярным цветом смартфона среди россиян назван чёрный
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование PR-агентства Mediacom.Expert и ИОМ «Анкетолог».

Из опроса следует, что 40% респондентов владеют смартфоном чёрного цвета. Ещё 16% пользователей выбрали синий оттенок, 8% — голубой. Устройства золотого и серебристого цветов приобрели по 6% участников исследования.

Владельцев зелёных, серых и белых гаджетов оказалось по 5%. Ещё 4% опрошенных выбрали красный цвет, 2% — розовый.

Ранее в беседе с НСН аналитики сервиса Price.ru рассказали о ситуации на российском рынке бытовой техники и электроники.

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