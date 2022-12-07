В Приморском крае зафиксировали 54 случая COVID-19 за сутки

В Приморском крае зафиксировали 54 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

С начала пандемии в регионе заболели 207 193 жителя, выздоровели 204 813.

В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 307 приморцев.

Тем временем в Хабаровском крае состоялось заседание оперштаба по недопущению распространения COVID-19, передаёт transsibinfo.com.

К данному моменту в регионе привились от коронавируса 791 378 жителей, завершили иммунизацию 716 445.

Ранее врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал о главных признаках свиного гриппа у детей.